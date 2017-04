Incidente in via Battisti: ciclista centrato da auto e trascinato per 30 metri

Un ciclista di 37 anni è stato colpito e trascinato per circa 30 metri da un'auto che, inizialmente, non si era accorta del sinistro.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 a San Donato, in via Cesare Battisti, mercoledì 5 aprile. L'uomo, residente nella cittadina sudmilanese e di origini egiziane, è stato soccorso in elisoccorso dal personale del 118 e portato all'Humanitas di Rozzano.

Aveva gravi fratture e contusioni ma, miracolosamente, dovrebbe cavarsela e non è più in pericolo di vita.

Sul posto i vigili urbani e i carabinieri della locale stazione per ricostruire l'accaduto. Da capire come il mezzo non si sia accorto del ciclista.