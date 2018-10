La segnalazione: auto vandalizzata alla stazione dei bus di San Donato, "non è la prima volta"

Un'auto del car sharing Drive Now completamente vandalizzata. Biciclette del bike sharing sparse ovunque. E' così che si presentava, nelle prime ore della mattinata di sabato 13 ottobre, lo spazio della stazione dei pullman di San Donato Milanese a ridosso del parcheggio e del capolinea della M3 (linea gialla).

L'auto in particolare aveva i finestrini frantumati e le portiere spalancate. "La situazione nel terminal è ormai ingestibile", racconta Vincenzo Rallo, esponente del Movimento Sovranità e autista di pullman della linea Z420 spiegando che in particolare il terminal bus viene sempre più utilizzato come riparo notturno di senzatetto, ma non solo.

"Secondo quanto ho notato", continua, "arrivano persone che vengono a dormire al terminal dopo essere state a Rogoredo ad acquistare e consumare droga. Potrebbero essere stati loro a vandalizzare la vettura per rubare dentro. Due settimane fa, un'altra auto versava nella stessa condizione, a qualche decina di metri di distanza". Rallo chiede al sindaco di Milano Beppe Sala un intervento per riqualificare l'area.