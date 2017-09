Truffa sventata da carabiniere fuori servizio

Un carabiniere fuori servizio ha sventato una truffa ai danni di un automobilista. E' successo a Peschiera Borromeo lungo la Rivoltana, nel pomeriggio di lunedì 4 settembre. Due persone sono state arrestate per truffa aggravata: si tratta di una coppia di nomadi già noti alla giustizia, di 39 e 40 anni.

Il 39enne, alla guida di un'auto lungo la Rivoltana, ha scagliato alcuni piccoli oggetti conto la fiancata posteriore di un veicolo in transito, guidato da un 28enne peschierese, per inscenare il rumore d'una collisione e invitare poi il giovane ad accostare. Una volta scesi dall'auto, i due nomadi hanno fatto notare il proprio specchietto retrovisore sinistro, penzolante, e alcuni segni sulla carrozzeria dell'auto della vittima, provocati invece dal lancio dei piccoli oggetti.

I truffatori hanno quindi proposto di consegnare cento ero in contanti per "risolvere" la questione amichevolmente, paventando un danno maggiore se il tutto fosse invece stato rimandato ad un secondo momento, con il coinvolgimento delle autorità. Il 28enne ha aderito alla proposta, ha consegnato ai truffatori cento euro e si è allontanato.

Ma tutta la scena (compreso l'iniziale lancio di oggetti) era stata notata da un carabiniere libero dal servizio, che ha segnalato ai colleghi il fatto. I militari, arrivati sul posto, hanno quindi bloccato le vie di fuga in entrambi i sensi di marcia (utilizzando anche un mezzo pesante) e hanno fermato i malviventi. Per la coppia è stato poi convalidato l'arresto dal giudice del rito direttissimo, martedì mattina: per i due è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il denaro è stato invece restituito al 28enne. E nella borsa della donna sono stati trovati pastelli a cera spezzettati, che lasciano segni visibili sulle carrozzerie quando vengono lanciati.