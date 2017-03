Si getta nel lago e annega: tragico gesto di un 22enne profugo

Tragedia a San Donato Milanese nel pomeriggio del 17 marzo. Un cadavere è stato trovato nel laghetto di via Europa: sul posto i vigili urbani, i mezzi dei sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Alcuni passanti avevano visto un giovane tuffarsi e poi non riemergere, per cui avevano lanciato l'allarme.

Dopo qualche ora di lavoro, i sommozzatori hanno ripescato il corpo senza vita. Il giovane aveva lasciato i suoi documenti e il giubbotto a riva del laghetto. Si tratta di un nigeriano di 22 anni, che aveva presentato richiesta di asilo ed era ospitato in un appartamento di San Donato in via Angelo Moro insieme ad altri richiedenti asilo.

Secondo quanto trapela, il 22enne aveva già tentato di togliersi la vita: l'ultima volta sabato 11 marzo, quando aveva tentato di gettarsi sotto le auto in corsa ed era stato salvato dai vigili urbani e medicato in ospedale. Tutto fa ritenere che si sia trattato, dunque, di un ennesimo tentativo, purtroppo riuscito. Il giovane era anche seguito dai servizi sociali del Comune di San Donato.