Blitz coi cani antidroga in due scuole dell'hinterland, 47enne arrestato

Irruzione con cani antidroga in due scuole di San Donato Milanese, nell'hinterland sud-est di Milano. E' successo venerdì 12 ottobre. I carabinieri hanno segnalato 5 maggiorenni, tutti studenti dei due istituti, come assuntori di droga, e sequestrato 7 grammi di hashish in varie dosi.

I militari si sono poi messi a cercare gli spacciatori e hanno individuato un 47enne pregiudicato del posto, all'esterno di una delle due scuole, sorpreso mentre cedeva una dose a un ragazzo.

Addosso i carabinieri gli hanno trovato 100 grammi di hashish e l'occorrente per confezionare le dosi. L'uomo è stato arrestato.