San Donato: pasti senza glutine nelle scuole per la settimana della celiachia

Il Comune di San Donato Milanese e Elior Ristorazione, azienda del Gruppo Elior che si occupa della ristorazione nelle scuole comunali, aderiscono alla Settimana Nazionale della Celiachia promossa dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) dal 13 al 21 maggio.

Gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie saranno coinvolti in attività di sensibilizzazione sulla celiachia e la dieta senza glutine. Il 18 maggio saranno servite portate, previste dal menu scolastico e individuati in collaborazione con le scuole e la ATS territoriale, che naturalmente non contengono glutine.

L’obiettivo è informare sulla celiachia e sviluppare una maggiore consapevolezza sulla malattia che coinvolge, in Lombardia, circa 32.400 persone. L'iniziativa è parte del progetto multidisciplinare per le scuole di Elior Ristorazione, azienda del Gruppo Elior, numero uno nella Ristorazione Collettiva in Italia, che si occupa della ristorazione di tutte le scuole comunali di San Donato.

Le attività sono svolte dalla dietista Sara Vazzoler di Elior Ristorazione, con la collaborazione di Alex Detimo, coordinate da Claudia Saroni, responsabile dell'educazione alimentare del Gruppo. Il presidente AIC Lombardia Onlus dichiara: "Proporre un menù totalmente senza glutine a tutti gli alunni delle scuole, permette di comprendere che mangiare senza glutine in sicurezza in una mensa è possibile e lo si può fare anche con gusto. Il pasto è, nella giornata scolastica, un momento educativo molto importante, per questo crediamo nella valenza di questa iniziativa"