Rapina la farmacia prima di partire per le vacanze: arrestato

Prima di partire per le vacanze ha pensato bene di fermarsi a “prelevare” un po’ di contanti. Così, è entrato in farmacia con un coltello in pugno, ha rubato l’incasso ed è tornato a casa. Purtroppo per lui, però, i militari di San Donato conoscevano bene il suo volto e ci hanno messo un attimo ad arrivare a lui.

Un uomo di cinquanta anni, italiano e pregiudicato, è stato arrestato martedì mattina dai carabinieri per un rapina commessa poco prima nella farmacia comunale del centro città.

Il cinquantenne, secondo quanto accertato dagli uomini dell’arma, è entrato nel negozio a volto scoperto e minacciando il titolare con un coltello da cucina lo ha costretto a dargli duemila euro. Quindi, coi soldi in tasca, è tornato a casa e ha iniziato a preparare l’auto per l'imminente partenza.

I carabinieri, una volta viste le immagini delle telecamere di sicurezza della farmacia, hanno immediatamente riconosciuto il rapinatore e sono andati a colpo sicuro a casa sua, dove lo hanno trovato mentre caricava le valigie in macchina.

Per lui a quel punto sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.