Ecco il nuovo palazzetto del ghiaccio di San Donato: venerdì l'inaugurazione ufficiale

Sarà inaugurato nella serata di venerdì 27 gennaio il palazzetto del ghiaccio di San Donato Milanese. La struttura — circa mille metri quadrati — si trova in via Via Felice Maritano ed è gestita dall'associazione Accademia del ghiaccio.

La cerimonia inizierà alle 20 e prevede il discorso delle autorità comunali, seguita da una vera e propria esibizione a cura a cura di un gruppo di insegnanti e corsisti legati della società sportiva.

L'impianto (25 metri per 40) è stato realizzato con un investimento di 800mila euro ed è già attivo da alcuni mesi.