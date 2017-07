Lanciano sassi contro le auto in corsa, tragedia sfiorata sulla Paullese a San Donato

Attimi di terrore e il parabrezza di un'auto completametne distrutto. È il risultato di un gioco malato di due ragazzini che nella serata di venerdì 14 luglio hanno lanciato sassi contro le auto in corsa sulla Paullese a San Donato Milanese.

San Donato Milanese: ragazzini lanciano sassi contro le auto

Torna l'incubo delle pietre sulle macchine. "Ero in auto con mio fratello, mia cognata e mio nipote di quasi un anno quando il vetro dell'auto è andato in frantumi a causa di un sasso", ha raccontato in un messaggio Massimiliano, nostro lettore. Pochi centimetri più in là e sarebbe finita diversamente con un epilogo più tragico, ma fortunatamente la disgrazia è stata evitata. Non sarebbe un caso isolato: per diversi minuti i ragazzini avrebbero trasformato la strada statale in un poligono di tiro, con i sassi lanciati come proiettili contro le macchine, “trasformate” in bersagli.

Per il momento sono riusciti a farla franca, ma sul caso stanno indagando i carabinieri, l'automobile di Massimiliano ha danni per circa mille euro, fortunatamente solo materiali: nessuno si è fatto male.