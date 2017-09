Turista austriaco muore durante la notte in un albergo di San Donato: stroncato da un infarto

Non c'è nessun mistero dietro alla morte di un turista austriaco di 52 anni, trovato cadavere nei giorni scorsi nella stanza di un hotel di San Donato: l'uomo è morto a causa di un infarto.

Il 52enne, secondo quanto ricostruito, è morto durante alla moglie durante la notte. Poco prima delle 6 del mattino la donna si è accorta che non respirava più: ha chiesto aiuto al personale dell'hotel che hanno lanciato l'allarme al 118 ma quando i sanitari sono arrivati in camera non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato che hanno effettuato un sopralluogo, senza trovare alcun segno di violenza o che facesse supporre che le cause della morte non fossero naturali.

Non solo: la compagna del turista austriaco ha detto alle forze dell'ordine che la vittima soffriva da tempo di cardiopatia. Il magistrato di turno, informato, ha deciso di non disporre l'autopsia. La salma è stata trasportata all'obitorio in attesa di essere rimpatriata.