San Donato, focolaio di morbillo in azienda: nove lavoratori colpiti dal virus, vaccini gratis

Focolaio di morbillo a San Donato Milanese. Nel comune a Sud di Milano, infatti, sono stati registrati nove contagi che hanno colpito tutti colleghi di lavoro, operai di un’azienda del posto.

Il primo caso, riferisce “Il Cittadino di Lodi”, è stato riscontrato poco prima di Pasqua, mentre nell’ultima settimana altri otto dipendenti della ditta hanno contratto il virus.

L’Ats della Città metropolitana ha proposto la vaccinazione gratuita a tutti i lavoratori - proprio per evitare la “esplosione” del focolaio - e già cinquanta dipendenti hanno accettato.

Il ritorno del morbillo, però, non è per niente una novità. A marzo scorso, infatti, la regione Lombardia aveva spiegato di voler avviare una verifica sui pediatri per individuare gli studi i cui pazienti sono in larga parte non vaccinati.

A giustificare la mossa, numeri alla mano, era stato il boom di contagi del morbillo: +230% a livello nazionale, con la Lombardia “maglia nera” di contagi. Dal 1 gennaio al 10 marzo 2017, infatti, erano stati registrati ben 134 casi contro i duecento di tutto il 2016.