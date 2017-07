Agli arresti domiciliari, si allacciano abusivamente alla rete elettrica: arrestati

Furto di energia elettrica. È l'accusa con cui i carabinieri hanno arrestato due ragazzi italiani di 28 e 29 anni, entrambi agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. È successo nella giornata di sabato 15 luglio a San Donato, come riportato in una nota diramata dal comando provinciale.

Durante un controllo nell'abitazione — in via Adige — i militari hanno notato che le luci e alcuni elettrodomestici erano in funzione nonostante il contatore dell’energia elettrica risultasse spento. Sono scattati ulteriori accertamenti durante i quali è emerso che l’impianto elettrico dell’appartamento era stato collegato a una vicina centralina di derivazione condominiale mediante un filo camuffato. Epilogo? Le manette.

Cinisello Balsamo, si allacciano abusivamente alla rete elettrica condominiale: arrestati

Non solo. Sempre nella giornata di sabato 15 luglio i militari della compagnia di Sesto San Giovanni hanno denunciato quattro cittadini brasiliani tra i 21 e i 31 anni, irregolari sul suolo italiano, che si erano allacciati abusivamente all'impianto elettrico del condominio in cui vivono, in viale Romagna. Il blitz è scattato dopo che diversi condomini avevano segnalato la presenza di persone estranee al palazzo. Nell’appartamento, risultato di proprietà di uno straniero non presente sul posto, i militari hanno trovato quattro cittadini brasiliani. Per loro è scattata una denuncia in stato di libertà.

"In entrambi in casi, con l’ausilio di personale tecnico, è stata ripristinata l’integrità degli impianti", precisano i militari in una nota. I due italiani saranno giudicati per direttissima nelle prossime ore, mentre per i quattro brasiliani sono state avviate le procedure per l’espulsione.