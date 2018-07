Tubo rotto durante i lavori, fuga di gas a San Donato: ditta evacuata, controlli dei pompieri

Fuga di gas mercoledì pomeriggio a San Donato Milanese. Verso le 15.30, stando alle prime informazioni raccolte, un operaio impegnato in alcuni lavori stradali ha infatti tranciato per sbaglio un tubo del gas all'angolo tra via Bonarelli e via Fabiani, a pochi passi da Metanopoli.

Sul posto sono immediatamente intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno subito evacuato i dipendenti di una vicina azienda, circa venticinque persone. Gli operai hanno abbandonato la ditta senza problemi e nessuno di loro ha avuto bisogno di essere visitato dal 118.

Il gas fuoriuscito dal tubo rotto, hanno spiegato gli stessi pompieri, si è incanalato nelle fognatura e quindi i caschi rossi sono ora al lavoro per cercare di seguire il "flusso" e individuare i posti da bonificare e far arieggiare.