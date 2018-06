Impiegata comunale aggredita in strada: 21enne la palpeggia e cerca di rapinarla

Era appena uscita dal lavoro e si era incamminata verso casa. Sulla sua strada, però, ha trovato un giovane che prima l'ha molestata e poi l'ha aggredita per rapinarla. Lei, nonostante lo shock, ha trovato la forza di reagire e di chiedere aiuto alla polizia locale, che in pochi minuti ha trovato il ragazzo e lo ha arrestato.

Pomeriggio di paura, quello di venerdì, per una dipendente del comune di San Donato Milanese. Poco dopo le 15, appena uscita dal Municipio, la donna - una italiana di cinquantuno anni - è stata bloccata in strada da un uomo - un marocchino di ventuno anni, irregolare e con precedenti - che con violenza le ha palpeggiato più volte il seno. Il ventunenne, non contento, ha cercato di strapparle con forza il cellulare dalle mani, prima di fuggire per la reazione della vittima.

A quel punto, la dipendente comunale si è rifugiata nel vicino comando della polizia locale, in via Cesare Battisti, e ha chiesto aiuto al comandante Fabio Allais, che insieme a un secondo vigile si è messo sulle tracce dell'aggressore.

La "caccia" ha dato i suoi frutti poco dopo, quando i due sono riusciti a bloccare il ventunenne dopo un breve inseguimento a piedi. Il ragazzo, trovato in possesso di dieci grammi di hashish, ha anche cercato di aggredire gli agenti e in comando ha continuato ad opporsi all'arresto.

Su disposizione del pm di turno, il ventunenne è stato portato nel carcere di San Vittore con le accuse di violenza sessuale e tentata rapina. Sarà anche denunciato a piede libero per resistenza e detenzione ai fini di spaccio di droga.