Capriolo scappa e si rifugia nel giardino della scuola: salvato da Enpa e liberato nel bosco

Gita "fuoriporta" per un capriolo che martedì ha deciso di rifugiarsi nel giardino della scuola Martin Luther King di via Di Vittorio a San Donato Milanese, in quel momento chiusa perché erano in corso le operazioni di smontaggio dei seggi per le elezioni.

L'animale, un adulto tra i due e sette anni che dovrebbe essere passato dalla Campagnetta, è rimasto a lungo nei pressi dell'istituto, fino a quando gli esperti di Enpa - l'ente nazionale protezione animale - e del nucleo salvaguardia della fauna della città metropolitana di Milano hanno capito come sedarlo senza rischi.

Una volta addormentato, il capriolo è stato portato all'interno del bosco Wwf di Vanzago e sottoposto a tutte le visite del caso.

Martedì mattina la bella notizia: "L'animale si è ripreso perfettamente - ha spiegato il comune di san Donato - ed è stato liberato nell'oasi in perfette condizioni di salute".