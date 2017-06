Cane lasciato in auto oltre un'ora sotto il sole: intervengono i vigili

Molta apprensione, a San Donato Milanese, nel pomeriggio di giovedì 15 giugno per un cane lasciato all'interno di un'automobile (ferma sotto il sole) nel parcheggio nei pressi del supermercato Lidl di via Angelo Moro (zona Paullese).

Il cane è rimasto all'interno della vettura (con il finestrino lato guida aperto di quasi un dito) per almeno un'ora, ma forse anche di più: lo riferisce una testimone a MilanoToday. «L'auto era già qui alle cinque del pomeriggio, quando sono arrivata», afferma, spiegando che altri passanti l'avevano notata anche prima.

Ad un certo punto è arrivata anche la polizia locale di San Donato, allertata da alcune persone presenti sul posto. I vigili hanno cercato in lungo e in largo il proprietario o la proprietaria, dovendo anche "respingere" le richieste di chi avrebbe preferito che la vettura venisse aperta immediatamente per fare uscire il cane.

Il proprietario dell'auto si è fatto vivo soltanto alle sei, e non sono mancati i battibecchi con i presenti che lo hanno fortemente redarguito per il comportamento: che avrebbe potuto mettere a rischio la sopravvivenza del cane.